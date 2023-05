La bande à Lulu – Animation 7-11 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:30

Gratuit : non 4 € enfant métropolitain / 7 € enfant non métropolitain / 2,50 € Carte BlancheRéservation conseillée : 0811 46 46 44 ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée 7-11 ans Animation.À travers les collections du musée, les enfants découvrent le personnage de Louis Lefèvre-Utile, inventeur du célèbre Petit-Beurre, ainsi que les femmes et les hommes qui l’ont entouré, comme certains artistes de l’Art nouveau.Un atelier permet ensuite aux enfants de fabriquer une boîte dans laquelle ils pourront ranger leurs trésors d’artistes… ou de gourmands.Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation. Non prévue pour les groupes constitués (anniversaires, centres de loisirs…), elle est limitée à 4 enfants par réservation. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

