Exposition Inde – Reflets de mondes sacrés Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 14 décembre 2022, Nantes.

2022-12-14 Exposition du 15 octobre 2022 au 23 avril 2023 :du mardi au dimanche de 10h à 18h

Gratuit : non Billet d'entrée au Musée d'Histoire de Nantes et exposition temporaire :8 € / 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaire du RSA, personnes handicapées et leur accompagnant, pour les détenteurs de la Carte Blanche, détenteurs du Pass Nantes… Réservation : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l'accueil du musée ou de l'exposition

Exposition. Créée en collaboration avec le Museo delle Civiltà de Rome, l’exposition présente environ 200 objets originaux du célèbre musée italien, couvrant plus de 1 300 ans d’art indien. De l’art classique des temples aux traditions folkloriques et tribales des villages, les fils de la trame religieuse de l’Inde s’entremêlent en une riche tapisserie visuelle illustrant un fait essentiel dans l’évolution de la civilisation et de la culture indiennes. L’exposition, abordant les trois religions natives de l’immense sous-continent, est illustrée par la danse gracieuse et puissante des sculptures en pierre de dieux et de déesses indiens, par les expressions artistiques sereines de Bouddha et des Jina ou des Tirthankaras, par des miniatures et des peintures colorées délicatement rendues, par les bijoux et les arts populaires décrivant les mythes et légendes de l’hindouisme, du bouddhisme et du jaïnisme. Une exposition qui fait appel à tous les sens :Un voyage dépaysant est proposé aux visiteurs grâce à une scénographie immersive.Le rez-de-chaussée de l’exposition est un sas permettant au public de se familiariser avec l’Inde dans toutes ses composantes et ses diversités. Des projections d’images en grand format de l’Inde contemporaine viennent plonger les visiteurs au coeur des temples, des villes et des paysages indiens. La reproduction de tissus chatoyants participe à cette mise en condition. La musique n’est bien sûr pas oubliée. Éloignée de nos sonorités habituelles, elle plonge instantanément chacun de nous dans un univers de grande richesse. Sans oublier l’incontournable odeur de l’encens, qui aura marqué tout voyageur dans cette partie du monde.Une fois n’est pas coutume, l’exposition permet aux visiteurs d’essayer quelques postures de yoga ! Guidé par un professeur de yoga virtuel, le public peut reproduire quelques enchaînements, allant des plus simples aux plus experts. Le système de reconnaissance d’image en temps réel indiquera si les mouvements sont conformes à ceux souhaités. Un moment à la fois ludique, participatif et original.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr