Lumières sur le Bourbonnais Château des Ducs de Bourbon Moulins, 8 décembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Au coeur du quartier historique de Moulins, le château des ducs de Bourbon et son donjon de la Mal Coiffée retrouvent toute leur splendeur sous le feu des projecteurs..

2023-12-08 17:30:00 fin : 2023-01-06 20:30:00. .

Château des Ducs de Bourbon Jardins Bas

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of the historic district of Moulins, the castle of the Dukes of Bourbon and its dungeon of the Mal Coiffée find all their splendor under the spotlight.

En el corazón del barrio histórico de Moulins, el castillo de los duques de Borbón y su mazmorra de la Mal Coiffée recuperan todo su esplendor bajo los focos.

Im Herzen des historischen Viertels von Moulins finden das Schloss der Herzöge von Bourbon und sein Donjon de la Mal Coiffée im Scheinwerferlicht ihre ganze Pracht wieder.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office du tourisme de Moulins & sa région