Carennac Lot Carennac Le château abrite à présent les expositions de l’Espace Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne et les expositions temporaires ” Figures de pierre” du Département du Lot et “FACADES” du dessinateur Janus OJJO.

Construit au XVIe siècle pour être le logement prestigieux des doyens, il témoigne de l’art de la Renaissance avec ses lucarnes sculptées et ses tourelles d’angle.

A l’intérieur, la salle d’apparat est ornée d’un remarquable plafond peint du début du XVIIe siècle.

Le nom de Fénelon, précepteur du petit fils de Louis XIV, reste attaché à ce château car il y fut doyen de 1681 à 1695.

