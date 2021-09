Carennac Carennac Carennac, Lot Château Des Doyens : Journées Européennes du Patrimoine – Un Voyage Objétologique Carennac Carennac Catégories d’évènement: Carennac

Carennac Lot Carennac Lot Au sein du château des Doyens, la Sphère Oblik dévoile un cabinet de curiosités dans lesquels cohabitent collections naturalistes, pièces de musées, objets décalés, rêveries et légendes.

Evoquant l’histoire locale de Carennac, la collection entremêle la vérité et le conte, objets authentiques et factices, les fake news d’aujourd’hui faisant échos aux falsifications d’antan.

Dans le cadre de Pierres Insolites, projet régional de valorisation du patrimoine organisé par Eurek’Art / Label Rue

Visite guidée à 14h et à 16h30 avec un artiste de l’association la Sphère Oblik pour découvrir l’exposition. Le nombre de participants est restreint. Inscription sur le site pays-vallee-dordogne.com.

Le pass sanitaire est obligatoire Merci de le présenter à l’a personne en charge de l’accueil.

Ouverture du musée pour les JEP le samedi et le dimanche de 14h-17h30

