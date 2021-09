Carennac Carennac Carennac, Lot Château Des Doyens : Exposition Plantes et Compagnie Carennac Carennac Catégories d’évènement: Carennac

Carennac Lot Carennac Le château abrite à présent les expositions de l’Espace Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne et les expositions temporaires “Plantes et Cie” du Département du Lot et “Nancy Cunard” du service culture de Cauvaldor. Construit au XVIe siècle pour être le logement prestigieux des doyens, il témoigne de l’art de la Renaissance avec ses lucarnes sculptées et ses tourelles d’angle.

A l’intérieur, la salle d’apparat est ornée d’un remarquable plafond peint du début du XVIIe siècle. le pass sanitaire ou le test négatif est obligatoire pour la visite du musée. Merci de le présenter à l’a personne en charge de l’accueil.

Fermeture les lundis et les mardis ( hors vacances scolaires)

