Pays d’Art et d’Histoire : visite flash – Truffé de patrimoine Château des Doyens Carennac, 2 août 2023, Carennac.

Carennac,Lot

Curieux de la truffe et de ses secrets ? Le temps d’une visite flash, parcourez l’exposition « Truffé de patrimoine ! » les sens en éveil en compagnie d’une médiatrice au cœur du château des Doyens, bijou de la Renaissance.

Le château abrite les expositions de l’Espace Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne.

Construit au XVIe siècle pour être le logement prestigieux des doyens, il témoigne de l’art de la Renaissance avec ses lucarnes sculptées et ses tourelles d’angle.

A l’intérieur, la salle d’apparat est ornée d’un remarquable plafond peint du début du XVIIe siècle.

Visite flash avec un guide à 11h – durée 1h – inscription sur pays-vallee-dordogne.com

Rendez-vous à l’entrée du château..

2023-08-02 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-02 12:00:00. 4.5 EUR.

Château des Doyens Entrée par la cour du prieuré

Carennac 46110 Lot Occitanie



Curious about truffles and their secrets? Take a flash tour of the exhibition « Truffé de patrimoine! » and discover the heart of the Château des Doyens, a jewel of the Renaissance.

The château is home to the Espace Patrimoine exhibitions organized by the Pays d?art et d?histoire Causses et Vallée de la Dordogne.

Built in the 16th century as a prestigious residence for the deans, it bears witness to the art of the Renaissance, with its sculpted dormers and corner turrets.

Inside, the ceremonial hall features a remarkable early 17th-century painted ceiling.

Flash visit with a guide at 11am – duration 1h – registration on pays-vallee-dordogne.com

Meet at the château entrance.

¿Siente curiosidad por las trufas y sus secretos? Realice una visita guiada a la exposición « Trufas del Patrimonio », con los sentidos despertados por un intérprete en el corazón del Château des Doyens, joya del Renacimiento.

El castillo alberga exposiciones organizadas por el Centro del Patrimonio de Causses et Vallée de la Dordogne.

Construido en el siglo XVI como residencia prestigiosa de los deanes, es testigo del arte del Renacimiento, con sus ventanas abuhardilladas esculpidas y sus torrecillas esquineras.

En el interior, la sala de ceremonias presenta un notable techo pintado de principios del siglo XVII.

Visita flash con guía a las 11 h – duración 1 hora – inscripción en pays-vallee-dordogne.com

Encuentro en la entrada del castillo.

Sind Sie neugierig auf den Trüffel und seine Geheimnisse? In der Ausstellung « Truffé de patrimoine! » können Sie mit einer Vermittlerin im Herzen des Renaissance-Schlosses Château des Doyens mit allen Sinnen auf Entdeckungsreise gehen.

Das Schloss beherbergt die Ausstellungen des Espace Patrimoine des Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne (Land der Kunst und Geschichte Causses und Dordogne-Tal).

Jahrhundert als repräsentative Unterkunft für die Dekane erbaut und zeugt mit seinen geschnitzten Dachfenstern und Ecktürmchen von der Kunst der Renaissance.

Der Prunksaal im Inneren ist mit einem bemerkenswerten Deckengemälde aus dem frühen 17.

Flash-Tour mit einem Führer um 11 Uhr – Dauer 1 Stunde – Anmeldung unter pays-vallee-dordogne.com

Treffpunkt am Eingang des Schlosses.

Mise à jour le 2023-05-31 par VD – Pays Art & Histoire