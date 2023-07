Découvrez ce château : une visite passionnante avec ses expositions Château des Doyens Carennac, 16 septembre 2023, Carennac.

Découvrez ce château : une visite passionnante avec ses expositions 16 et 17 septembre Château des Doyens Gratuit. Entrée libre.

Au cœur du prieuré de Carennac, découvrez le château des Doyens, son architecture Renaissance et son remarquable plafond peint du XVIIe siècle qui orne la salle d’apparat.

Le château abrite une exposition permanente présentant la richesse du patrimoine du Pays d’art et d’histoire des Causses et Vallée de la Dordogne. Le patrimoine devient un écrin pour accueillir des expositions thématiques autour de l’architecture, l’histoire de l’art ou encore des œuvres d’artistes.

Au dernier étage, venez découvrir l’exposition temporaire : « Truffé de patrimoine » qui ravira petits et grands. Ludique, amusante, cette exposition saura mettre tous vos sens en éveil et la truffe n’aura plus aucun secret pour vous !

Château des Doyens Le bourg, 46110 Carennac Carennac 46110 Lot Occitanie 05 65 33 81 36 http://www.pays-vallee-dordogne.com Le château des Doyens de Carennac, construit au XVIe siècle par Alain de Ferrières, est un joyau situé au cœur du pays de la vallée de la Dordogne lotoise. À l’origine, il servait de résidence aux Doyens, qui étaient les responsables ecclésiastiques à la tête du prieuré clunisien de Carennac.

Le bâtiment, orienté vers le fleuve, présente des caractéristiques architecturales remarquables, notamment une tourelle d’angle, une lucarne sculptée, une fenêtre à double traverses et meneaux, ainsi qu’une longue galerie qui mène au jardin.

À l’intérieur, vous découvrirez des salles et des galeries réparties sur quatre niveaux, entourant un majestueux escalier à l’italienne. Une des pièces principales, la salle d’apparat, présente un plafond peint datant du début du XVIIe siècle.

Cette visite vous plongera dans l’histoire fascinante de la région, mettant en valeur l’architecture, l’art et le mode de vie de l’époque. À Carennac, direction « espace patrimoine », à gauche dans le prieuré.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Christian Lauzin