Visite guidée de la Maison Ferroni Château des Creissauds Aubagne, 2 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

La Maison Ferroni élabore une gamme de spiritueux historique, avec un ancrage territorial fort. Ses créations sont inspirées par la Provence et Marseille..

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

Château des Creissauds Le Clos Rufisque

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ferroni produces a range of historical spirits with a strong territorial anchorage. Its creations are inspired by Provence and Marseille.

La casa Ferroni produce una gama de licores históricos con un fuerte anclaje territorial. Sus creaciones se inspiran en la Provenza y en Marsella.

Das Haus Ferroni stellt eine Reihe historischer Spirituosen mit einer starken territorialen Verankerung her. Seine Kreationen sind von der Provence und Marseille inspiriert.

