[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Pinsaguel] LE GRAND SILENCE & KATCROSS Château des Confluences Pinsaguel, 24 août 2023, Pinsaguel.

SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE DES 19H

☼ Concert à 19h30

Orchestre des grands espaces du western moderne

Percussions, contrebasse, instruments à vent et chant s’entremêlent pour créer une musique imagée, narrative, cinématographique.

Elle puise sa source dans l’imaginaire de l’Amérique du Nord du XIX° siècle, dans le sillage des bandes originales d’Ennio Morricone, des fanfares populaires, autant que dans la musique orchestrale du début du XX°.

Le Grand Silence propose de vivre par l’oreille un western moderne, avec son lot de grands espaces, de solitude, de ferveur et de villes fantômes.

►Distribution : Florian Nastorg : saxophone baryton / Sébastien Cirotteau : trompette, saxhorn alto / Luc Fagaoga : voix, mégaphone / Andy Levêque : saxophone alto et soprano / Marc Maffiolo : saxophone basse / William Laudinat : trompette / Guillaume Pique : trombone / Youssef Ghazzal : contrebasse / Clem Thomas : caisse claire / Loris Pertoldi : grosse caisse, glockenspiel

Collectif Freddy Morezon

https://www.youtube.com/watch?v=BstJpEMBDuE

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

—

☼ Concert à 21h

Pulsation vitale rock et électro

Au coeur de Katcross, une pulsation vitale, une alchimie voix / machines autour de laquelle gravite une myriade de sons fourmillants, lumineux.

Kat et Mat accompagnés du célèbre batteur Clive Deamer (Portishead, Radiohead, Robert Plant, Ronie Size…) élaborent une Électro rock qui n’appartient qu’à eux et qu’ils savent faire vivre sur la scène avec intensité, une musique de danse qui pose des questions essentielles, humaines profondément.

►Distribution : Catherine Cros : synthé, chant lead / Mathieu Blanc : guitare, synthé modulaire, machine MPC / Clive Deamer : batterie

https://www.youtube.com/watch?v=iOuoWqdhxQQ

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

9h30 – Balade Nature : « À la découverte des paysages, de la biodiversité, des arbres et des arbustes de pays »

Haies champêtres, ripisylve, essences locales, autant de thématiques abordées au travers de l’observation des arbres et arbustes qui composent nos riches paysages. Au cours de cette animation, vous identifierez les principales caractéristiques de ces essences locales, vous découvrirez des anecdotes et des légendes mais aussi des usages anciens. De quoi en apprendre encore plus sur le rôle déterminant que joue l’arbre pour son environnement.

RDV : Château des Confluences – Allée de la Garonne, 31120 Pinsaguel

Durée : 2h

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

16h30 – Visite du Musée de la Mémoire

Installé dans un ancien bâtiment du camp du Récébédou, le Musée de la Mémoire à Portet-Sur-Garonne, s’inscrit dans une volonté de transmission d’une histoire. Son ambition, celle d’être un lieu de mémoire, mais aussi un outil de réflexion et de connaissance.

RDV : Musée de la mémoire – Allée du Grand Chêne, 31120 Portet-sur-Garonne

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

https://www.portetgaronne.fr/le-musee-de-la-memoire/

17h30 – Visite de la ferme aquaponique Le Poisson Maraîcher

Le Poisson Maraîcher est une ferme agroécologique située au cœur du village de Pinsaguel. La ferme produit des légumes en plein champ certifiés BIO et des légumes et poissons en aquaponie.

L’aquaponie est un mode de production d’aquaculture intégrée qui associe une culture végétale avec un élevage de poissons. Il s’agit de valoriser les rejets des poissons en les transformant, par l’intermédiaire de micro-organismes, en engrais naturel pour les plantes.

RDV : Ferme le Poisson Maraicher – 4 rue de la République, 31120 Pinsaguel

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 15 personnes

https://www.lepoissonmaraicher.fr/

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE À PARTIR DE 19H

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

© Erik Damiano