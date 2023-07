Conférence sur la vie de Lazare da Corogna, médecin, challésien et homme de son temps Château des Comtes de Challes, Salle Granier Challes-les-Eaux Catégories d’Évènement: Challes-les-Eaux

Samedi 16 septembre, 11h00
Lazare da Corogna, médecin, scientifique et propriétaire du château da Corogna à Challes les Eaux était un homme de son temps.

De l’île de Santorin où il est né à l’école de médecine de Paris en passant par Suez où il participa à l’inauguration du canal en compagnie de la famille impériale, venez découvrir la vie (ou plutôt les vies) de Lazare da Corogna.

Le cadre : le magnifique château des comtes de Challes, magnifique demeure, aujourd'hui hôtel-restaurant réputé dans l'agglomération chambérienne.

Dans le fabuleux cadre du château des Comtes de Challes, vous assisterez à une conférence sur Lazare da Corogna dit le « bey ». De Santorin à Paris, en passant par l'Egypte vous connaitrez plus amplement la vie, et l'époque de Lazare da Corogna, scientifique, médecin et propriétaire du fameux château da Corogna à Challes les Eaux.

Accès libre

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Château des Comtes de Challes, Salle Granier
247 montée du château, 73190 Challes les Eaux
Challes-les-Eaux
Savoie

