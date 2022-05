Château des Coccinelles Domazan Domazan DomazanDomazan Catégories d’évènement: Domazan

Domazan Gard Domazan Gard 0 Domazan La famille Fabre, propriétaire du Château des Coccinelles a lié son destin au vin depuis le début du XX ieme siècle. Il fait alors partie du cercle très fermé des premiers domaines à avoir obtenu la mention biologique dès 1978. C’est sur ses 80 hectares de vignes, qui s’étendent autour du plateau de Signargues, terroir d’excellence, que le domaine produit en AOC Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages Signargues, et IGP Pays d’Oc. Vous pourrez alors vous laisser tenter par une large gamme de vins rouges, rosé, blancs et bulles en méthode traditionnelle ainsi qu’une cuvée rouge sans sulfites ajoutés. Le domaine développe l’oenotourisme et vous propose diverses animations. L’équipe vous accueille sur les horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 10h à 12h et de 13h à 19h et le dimanche de 10h à 12h. oenotourisme@chateau-coccinelles.com +33 4 66 57 03 07 http://www.chateau-coccinelles.com/ Domazan Domazan

