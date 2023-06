Visite guidée des extérieurs et du parc du château Château des Chaises Vaunoise, 17 septembre 2023, Vaunoise.

Les Chaises étaient sous l’Ancien Régime le siège d’une importante seigneurie dépendant de la châtellenie de Bellême. Simple maison forte au Moyen Âge, Les Chaises sont à la fin de la guerre de Cent Ans le siège d’un domaine agricole renommé pour la culture de la vigne. De 1679 à 1773 Les Chaises appartiennent aux princes de Guéméné, de la Maison de Rohan.

En 1862, Alfred de Gaston de Pollier, comte de Vauvineux, entreprend la construction du château actuel et de ses communs ainsi que la création du parc à l’anglaise qui l’entoure. Cette construction succède au premier logement seigneurial attesté au XIVème siècle, à un second manoir construit au XVIème siècle, puis à un château édifié au XVIIème siècle et agrandi en 1789. De ces anciens bâtiments, subsistent aujourd’hui une tourelle de l’ancien manoir construit au XVIe siècle ainsi que la maison du jardinier construite au XVIIe siècle.

Accès exclusivement par la RD 274

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

jean-françois de caffarelli