Exposition au château des Carmes Chateau des Carmes La Flèche, 16 septembre 2023, La Flèche.

Exposition au château des Carmes 16 et 17 septembre Chateau des Carmes

Venez découvrir 3 artistes aux univers différents : Gérard Cherrier photographe depuis 50 ans et passionné par la macro ; Huguette Cherrier, artiste en collage et dessin ;

Laëtitia Guilbert, artiste peintre et dessin amateur

Chateau des Carmes La Flèche, La Flèche, 72200 La Flèche 72800 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00