Découverte des extérieurs du château Château des Buissons Sully-sur-Loire, 17 septembre 2023, Sully-sur-Loire.

Découverte des extérieurs du château Dimanche 17 septembre, 15h00 Château des Buissons

Visites guidées par la propriétaire à 15h et à 17h et au fil de la fréquentation des visiteurs. Parc et extérieurs.

Château des Buissons Les Buissons 45600 Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire Emblématique silhouette du bâti typique des châteaux de Sologne, ce majestueux édifice où la brique domine a été élevé entre 1875 et 1880. Cette belle demeure de campagne, dotée d’une ancienne tuilerie, fut la propriété de Henri Jahan, figure politique influente sous le 2nd Empire, du point de vue économique pour la petite ville de Sully-sur-Loire mais aussi du Loiret.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Communauté de communes du Val de Sully