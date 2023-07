Branche ta scène Château des bretonnières Joué-lès-Tours, 27 août 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Branche ta scène se prépare ! La Ville de Joué les Tours appelle tous les musiciens, chanteurs, slameurs, rappeurs, comédiens stand-up qui le souhaitent à s’inscrire dès maintenant..

Dimanche 2023-08-27 15:00:00 fin : 2023-08-27 . EUR.

Château des bretonnières

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Branche ta scène is getting ready! The town of Joué les Tours is calling all interested musicians, singers, slammers, rappers and stand-up comedians to register now.

¡Branche ta scène se prepara! La ciudad de Joué les Tours hace un llamamiento a todos los músicos, cantantes, slammers, raperos y cómicos para que se inscriban ya.

Branche ta scène bereitet sich vor! Die Stadt Joué les Tours ruft alle Musiker, Sänger, Slammer, Rapper und Stand-up-Comedians, die Lust haben, auf, sich jetzt anzumelden.

Mise à jour le 2023-06-28 par ADT 37