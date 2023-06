Visite nocturne d’un Château du XIXe siècle Château des Brasseurs – Mairie Xertigny, 16 septembre 2023, Xertigny.

Visite nocturne d’un Château du XIXe siècle Samedi 16 septembre, 20h00 Château des Brasseurs – Mairie Rdv devant le château des Brasseurs à Xertigny (actuelle mairie) 40 personnes maximum divisés en 2 groupes.

Découvrez la majestueuse bâtisse du Château des Brasseurs à la lueur des bougies, les conditions de vie de ses occupants et ce qu’elle représentait à l’époque où elle était encore la brasserie « La Lorraine ».

En 1860, Victor Simon Champion, jeune brasseur de Pressigny en Haute-Marne et fils d'agriculteurs aisés, arrive à la Brasserie de la Cense. En 1866, il reprendra la brasserie de Xertigny (brasserie de l'Orémus) qui périclitait aux époux Thirion et également celle de la Cense. Il construit alors une colossale brasserie, employant environ 90 personnes, avec de nombreux bâtiments sur trois étages et des caves immenses. Le château de l'Orémus est alors détruit et, à sa place, est érigé, en 1888, le château actuel, d'après les plans de M. Clasquin, architecte départemental à Épinal.

Le domaine familial s’étendait sur plusieurs centaines d’hectares. La propriété comportait des étangs qui servaient à faire de la glace, conservée toute l’année dans les caves de la brasserie. En 1917, un terrain de croquet est construit à l’est du château. À cette époque, la brasserie fonctionne très bien et rapport fortune en pas moins de 20 ans. Malheureusement, M. Champion meurt en 1891 à l’âge de 52 ans. Il n’habitera le château que trois ans… Tout cet empire est alors transmis à son gendre, Henri Trivier, qui en prend alors la direction pendant plus de 30 ans. Puis, ce sont ses deux fils qui reprent les rênes, jusqu’au coup d’arrêt de la guerre. Le manque de matière première, la complication des transports et, surtout, une interdiction d’exportation du fait de la zone occupée font chuter dangereusement la production. En 1956, l’aventure prend fin.

En 1958, le château est mis en vente. Par la suite, la Compagnie Générale des Eaux de Paris prend possession des lieux afin d’en faire une colonie de vacances. Puis, en 1977, la Commune de Xertigny achète le château et son parc de quatre hectares pour y installer l’Hôtel de Ville en janvier 1979. Il sera inauguré en 1982.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

Pays d’art et d’histoire