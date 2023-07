Une saison au Château des Baux Château des Baux Les Baux-de-Provence, 14 juillet 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Découvrez un programme d’activités familiales, ludiques et pédagogiques au Château durant tout l’été..

2023-07-14 fin : 2023-08-31 . EUR.

Château des Baux Esplanade du château

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover a program of family, fun and educational activities at the Château throughout the summer.

Descubra un programa de actividades familiares, lúdicas y educativas en el castillo durante todo el verano.

Entdecken Sie den ganzen Sommer über ein Programm mit familienfreundlichen, spielerischen und pädagogischen Aktivitäten im Schloss.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme des Baux de Provence