Découverte du jardin d’inspiration médiévale du Château des Baux de Provence Château des Baux de Provence, 2 juin 2023, Les Baux-de-Provence. Découverte du jardin d’inspiration médiévale du Château des Baux de Provence Vendredi 2 juin, 10h30 Château des Baux de Provence Groupes scolaires uniquement. Inscription préalable indispensable. Situé au cœur de la Provence, dominant le célèbre village des Baux-de-Provence, le Château des Baux est une ancienne forteresse médiévale campée sur son éperon rocheux. Un hôpital y est construit au XVIe siècle pour accueillir les malades. Dès lors, un jardin médicinal et un potager attenant au bâtiment sont plantés pour soigner et nourrir les patients. Aujourd’hui, un jardin d’inspiration médiévale, constitué de différents carrés de culture surélevés et entourés d’un tressage de branchages, a été reconstitué. Les enfants vont pouvoir y découvrir les fonctions spécifiques de chaque espace cultivé (verger, potager…) ainsi que les pouvoirs des plantes aromatiques et médicinales de l’époque. Château des Baux de Provence Grand Rue – 13520 Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.chateau-baux-provence.com/fr/home [{« type »: « email », « value »: « fondation2@culturespaces.com »}] Situé au cœur de la Provence, dominant le célèbre village des Baux-de-Provence, le Château des Baux est une ancienne forteresse médiévale campée sur son éperon rocheux. Le Château des Baux se situe à 15 km au nord-est d’Arles et à 30 km au sud d’Avignon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

