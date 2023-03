Soirée Mode au château des Baumes Château des Baumes Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône . Lors de cette soirée, vous plongerez dans ul’univers insolite et coloré des Frousfrous de Zoé. Recevez de nombreux conseils pour savoir comment sublimer sa silhouette avec de la couleur.



Programme :

17h30 : découverte de l’expo photos « portraits d’Istréennes »

18h : Rencontre avec Sophie Roques qui vous montrera comment porter la couleur pour sublimer votre silhouette, pour toutes les morphologies et tous les âges.

18h45 : Défilé de cette mode qui a du pep ‘s.

19h : Echange convivial autour d’une dégustation de vin.



Les froufrous de Zoé c'est un cabinet de curiosités, une boutique de bijoux fantaisie et de prêt à porter original et coloré ! Participez à une soirée mode avec la boutique « Les Froufrous de Zoé » » au château des Baumes. Au programme, exposition photo, rencontre et échange avec une passionnée, défilé et échange convivial.

