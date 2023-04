Visite guidée du château des Aygues Château des Aygues Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Seine-Maritime

Visite guidée du château des Aygues Château des Aygues, 16 septembre 2023, Étretat. Visite guidée du château des Aygues 16 et 17 septembre Château des Aygues 7€, gratuit <12 ans, départs des visites toutes les 30 min, 10 pers. max. par visite. Villégiature des reines d’Espagne à Etretat. on visite les extérieurs, galerie, chambres, salle à manger, salon qui exposent de nombreux souvenirs historiques. Château des Aygues Rue Jacques Offenbach, 76790 Étretat Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie 02 35 28 92 77 http://chateaulesaygues.simdif.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 28 92 77 »}] Ancienne résidence balnéaire du prince Lubomirski et des reines d’Espagne Marie Christine de Bourbon-Siciles et Isabelle II. Nombreux souvenirs historiques des familles du XVIIe au XXe s. Collection de porcelaines chinoises. © Château des aygues A la sortie d’Etretat, D940 vers Bordeaux Saint-Clair. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Les Aygues

Détails Catégories d’évènement: Étretat, Seine-Maritime Autres Lieu Château des Aygues Adresse Rue Jacques Offenbach, 76790 Étretat Ville Étretat Departement Seine-Maritime Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Château des Aygues Étretat

Château des Aygues Étretat Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etretat/

Visite guidée du château des Aygues Château des Aygues 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée du château des Aygues Château des Aygues Château des Aygues 16 septembre 2023 Château des Aygues Étretat Étretat

Étretat Seine-Maritime