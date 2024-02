Château des 5 sens Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne, vendredi 21 avril 2023.

Château des 5 sens Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde

En famille, participez à une visite sensorielle interactive pour découvrir l’histoire du château ducal de Cadillac et de ses collections.

Odorat, ouïe, toucher, goût et vue sauront être mis à contribution pour le plus grand bonheur des visiteurs ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-21 11:00:00

fin : 2023-04-21

Place de la Libération Château Ducal

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

L’événement Château des 5 sens Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Cadillac-Podensac