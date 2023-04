Visite libre du jardin d’Epoisses Château d’Epoisses 21460 Époisses Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Visite libre du jardin d’Epoisses Château d’Epoisses 21460, 2 juin 2023, Époisses. Visite libre du jardin d’Epoisses 2 – 4 juin Château d’Epoisses 21460 3€, gratuit -18 ans | À partir de 5 ans Parcourez ce joli jardin à l’anglaise entourant le château bordé d’une double enceinte de fossés. 500 rosiers fleurissent la cour intérieure du château. Château d’Epoisses 21460 1 rue de semur 21460 Epoisses Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté http://chateaudepoisses.com Jardin à l’anglaise entourant le château bordé d’une double enceinte de fossés. 500 rosiers fleurissent la cour intérieure du château. Dans l’avant-cour du château vous vous promènerez le long de maisons du XVe siècle qui servaient à accueillir les villageois lors des invasions de pilleurs. Vous pourrez également admirer un des plus grands pigeonnier de Bourgogne du XVIe siècle avec ses 3100 boulins et sa magnifique échelle en noyer. Enfin, ce sera l’occasion d’admirer la belle église du XIIe siècle dans l’avant-cour. Parking devant le château Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

