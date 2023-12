En famille au musée : Sème tes graines Château départemental Pierre-de-Bresse Catégories d’Évènement: Pierre-de-Bresse

Début : 2024-08-07 14:30:00

fin : 2024-08-07 16:00:00 . Des baies pour les oiseaux, des fleurs emplies de pollen pour les insectes, une pomme sauvage pour les marcheurs… Comprenons les bienfaits du bocage et apprenons l’histoire de quelques plantes, avant de mettre la main à la pâte pour la biodiversité.

À partir de 6 ans. Durée : 1h30. Sur réservation. EUR.

Château départemental Écomusée de la Bresse bourguignonne

Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

