Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 14:30:00

fin : 2024-07-25 16:00:00 . Et si vous remplaciez les épreuves classiques des jeux olympiques par des jeux traditionnels bressans ? C’est ce que vous propose l’Écomusée, le tout dans l’esprit de s’amuser avant tout vu que chaque participant sera récompensé !

Pour les enfants à partir de 6 ans. Informations et réservation à l’Ecomusée. EUR.

Château départemental Écomusée de la Bresse bourguignonne

Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

