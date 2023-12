En famille au musée : Marque ton empreinte Château départemental Pierre-de-Bresse, 28 août 2024, Pierre-de-Bresse.

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 14:30:00

fin : 2024-08-28 16:00:00

.

L’Écomusée possède des animaux naturalisés, venez à la rencontre des trois espèces de chouettes qui y sont représentées et apprenez-en plus sur elles avant de repartir avec une création.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 1h30. Informations et réservation à l’Ecomusée.

EUR.

Château départemental Écomusée de la Bresse bourguignonne

Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II