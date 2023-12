En famille au musée : le pouvoir des plumes Château départemental Pierre-de-Bresse, 31 juillet 2024, Pierre-de-Bresse.

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 14:30:00

fin : 2024-07-31 16:00:00

Des oiseaux fascinants, tels que les chouettes, les pics et les pigeons, sont présents dans la région de Bresse : dans les forêts, près des rivières et même dans votre jardin. Identifiez ces oiseaux par leurs plumes et découvrez les secrets de leur plumage, qui leur sert non seulement à voler mais aussi à bien d’autres choses !

À partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

EUR.

Château départemental Écomusée de la Bresse bourguignonne

Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



