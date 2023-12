Comédie musicale « Suivez-moi jeune homme… » Château départemental Pierre-de-Bresse, 21 avril 2024, Pierre-de-Bresse.

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Début : 2024-04-21 15:30:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

La Compagnie XIX vous propose une comédie musicale se déroulant dans l’univers de la mode au début du XXème siècle à Paris. Le chant, la musique et le théâtre s’entremêlent pour décrire la vie des couturières de l’époque qui, à la fois femmes de mode et femmes des rues, vivaient dans le quartier populaire de Pigalle et son célèbre Moulin Rouge. Cette comédie musicale vous fera revivre cette ambiance, avec des chansons célèbres composées par Georges Brassens, Aristide Bruant et bien d’autres. Sur réservation.

Château départemental Écomusée de la Bresse bourguignonne

Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



