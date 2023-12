Foire aux plantes rares Château départemental Pierre-de-Bresse Catégories d’Évènement: Pierre-de-Bresse

Saône-et-Loire Foire aux plantes rares Château départemental Pierre-de-Bresse, 13 avril 2024, Pierre-de-Bresse. Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00 . Le temps d’un week-end, les jardins du château se parent de mille et une couleurs. Un événement exceptionnel dans un écrin unique pour les amoureux de la nature et du jardinage. Venez chercher des plantes rares que vous ne trouverez nulle par ailleurs !

Organisée par le Foyer Rural de La Chaux.

Tarif réduit pour l’entrée à l’Écomusée de la Bresse bourguignonne. EUR.

Château départemental Écomusée de la Bresse bourguignonne

Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-15 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination) Détails Catégories d’Évènement: Pierre-de-Bresse, Saône-et-Loire Autres Code postal 71270 Lieu Château départemental Adresse Château départemental Écomusée de la Bresse bourguignonne Ville Pierre-de-Bresse Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Château départemental Pierre-de-Bresse Latitude 46.8822573 Longitude 5.26660133 latitude longitude 46.8822573;5.26660133

Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierre-de-bresse/