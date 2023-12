En famille au musée : Le musée à travers sens Château départemental Pierre-de-Bresse Catégories d’Évènement: Pierre-de-Bresse

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 16:00:00 . Découvrez les collections de l’Écomusée de la Bresse bourguignonne d’une manière unique en visitant le musée et en utilisant vos sens pour mieux apprécier l’expérience.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 1h30. Sur réservation. EUR.

Château départemental Écomusée de la Bresse bourguignonne

Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

