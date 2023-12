En famille au musée : Faites parler les blasons Château départemental Pierre-de-Bresse Catégories d’Évènement: Pierre-de-Bresse

Saône-et-Loire En famille au musée : Faites parler les blasons Château départemental Pierre-de-Bresse, 21 février 2024, Pierre-de-Bresse. Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 16:00:00 . Comment reconnaître un chevalier derrière son armure ? Les armoiries permettent d’identifier le camp des combattants ou le chevalier au Moyen Âge. Venez découvrir le vocabulaire spécifique et les codes de l’héraldique avant de réaliser votre blason.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 1h30. Sur réservation. EUR.

Château départemental Écomusée de la Bresse bourguignonne

Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

