Vers 1050, le seigneur Brient érige sur ce promontoire rocheux, un premier château. Dès 1490, Françoise de Dinan et Jean de Laval y font construire une résidence Renaissance et y aménagent des jardins. A la fois forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d’histoire.

– visites guidées flash « Le château » : découverte en 30 min de l’architecture du château. toute les 30min entre 10h30 et 11h30, puis entre 13h30 et 18h.

– Visites guidées flash « La biobliothèque » : une découverte en 30 min de la pièce du logis de Françoise de Dinan conservant une rare frise de peintures murales. A 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

– Visite libre avec médiation spontanée dans la chapelle : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.

– L’espace 3D, les jardins et la Chambre dorée seront ouverts en continu de 9h à 19h30 samedi et dimanche.

Exposition : « Dans l’encre des rêves » en visite libre de 9h à 19h30.

Spectacle : Kern, une insolite rencontre » par la Compagnie NGC 25.

Samedi 16 septembre à 16h30 et 18h & dimanche 17 septembre à 11h et 15h.

Durée 30 min, à partir de 6 ans.

« Dans les jardins, une surprenante invitation vous attend. Hors du temps, une douce musique ancienne nous guide sur le lieu de la rencontre. Kern, dont le nom celtique fait référence au cerf et à ses bois. Incarné par deux danseurs sortant tout droit des contes mythologiques et de l’imaginaire, majestueux, sensuels et puissants, les deux personnages mi-cerfs mi-humains entament une danse qui célèbre la nature, la beauté et l’harmonie retrouvées entre deux mondes : celui des hommes et celui des animaux. Une utopique symbiose qui nous plonge dans un rêve enchanté, acompagné par le son intime de la viole de gambe »

Chorégraphie : Hervé Maigret

Danse : Emilia Benitez et Pedro Hurtado.

Viole de Gambe : Rodrigo Becerra

Forteresse médiévale et édifice de la Renaissance, le château de Châteaubriant raconte dix siècles d'histoire. Au Moyen Âge, le château de Châteaubriant est au cœur des Marches de Bretagne. Il est une place forte et défend le duché contre le royaume de France. Le donjon, les remparts, la chapelle seigneuriale et les logis de la cour médiévale témoignent encore de la puissance de cette forteresse. Au XVIe siècle, le château devient un lieu de résidence ouvert sur jardins.

Les jardins du château sont en accès libre et gratuit toute l’année. Dans le grand logis, un dispositif 3D permet de découvrir les étapes successives de la construction du château, de 1080 à nos jours. Pour la visite en autonomie, des plans et des jeux pour les enfants sont à disposition à l’accueil-boutique. Vous pouvez également télécharger l’application Baludik sur vos stores préférés et profiter de visites commentées et de jeux de pistes. Gare de train à proximité, parking

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

© H.Neveu-Dérotrie Château de Châteaubriant – GPLA