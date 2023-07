La république digitale, une lutte pur la démocratie en vue de l’Intelligence Artificielle Château d’Epanvilliers Brux, 1 août 2023, Brux.

Brux,Vienne

Conférence au château d’Epanvilliers dans le cadre de l »exposition éponyme.

Après la conférence, célébration de la fête fédérale Suisse..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 18:00:00. .

Château d’Epanvilliers Epanvilliers

Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Conference at the Château d’Epanvilliers as part of the exhibition of the same name.

After the lecture, celebration of the Swiss Federal Day.

Conferencia en el Château d’Epanvilliers en el marco de la exposición del mismo nombre.

Tras la conferencia, celebración del Día Federal Suizo.

Konferenz im Schloss Epanvilliers im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung.

Nach dem Vortrag Feier des Schweizer Bundesfeiertages.

