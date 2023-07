La Douve Blanche Chateau d’Egreville Égreville, 7 juillet 2023, Égreville.

La Douve Blanche 7 – 9 juillet Chateau d’Egreville https://www.ladouveblanche.com/billetterie

On est fièr.e.s de vous annoncer la 9ème édition de la Douve Blanche ?

La Douve Blanche, c’est votre festival music & food préféré : 3 jours et 2 nuits dans les douves du château historique d’Egreville (77), à 1h30 de Paris.

La Douve Blanche, c’est la fête dans tout ce qu’elle a de plus beau : la fête folle, la fête gourmande, la fête inclusive, la fête joyeuse & la fête bienveillante. C’est une communion, le temps d’un week-end, une parenthèse enchantée qui célèbre les retrouvailles de bon.ne.s ami.e.s & bon.ne.s vivant.e.s autour de la découverte.

Venez vivre cette expérience hors du temps, la Douve n’attend que vous !

Chateau d'Egreville Egreville Égreville 77620 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T16:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-09T00:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

festival musique

Sophie OZR