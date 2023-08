Journées du Patrimoine à Podensac – visite du Château d’eau Le Corbusier Château d’eau Le Corbusier Podensac, 16 septembre 2023, Podensac.

Podensac,Gironde

En 1917, François Thévenot, un industriel bordelais, offre l’opportunité à Charles-Edouard Jeanneret, qui n’a pas encore adopté son pseudonyme, de réaliser sa première œuvre en béton armé en France. Il lui confie la conception d’un château d’eau pour l’alimentation du domaine de Chavat, où il rassemble une grande variété d’essences végétales et fait construire de nombreuses fontaines et statues.

Le Corbusier réalise les croquis et les plans. L’édifice en béton armé est coiffé d’un chapiteau aménagé lui-même en terrasse. Une gloriette vitrée vient ajourer l’édifice afin d’offrir une vue panoramique sur les environs. Il est également classé au titre des Monuments historiques depuis le 3 juillet 2006, au même titre que le parc, les serres et la statuaire du Domaine de Chavat, qui a nécessité d’importants travaux de restauration en 2023 afin qu’il soit ouvert au public..



Château d’eau Le Corbusier Rue Pierre Vincent

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In 1917, François Thévenot, an industrialist from Bordeaux, offered Charles-Edouard Jeanneret, who had not yet adopted his pseudonym, the opportunity to carry out his first work in reinforced concrete in France. He entrusted Jeanneret with the design of a water tower to supply the Chavat estate, where he assembled a wide variety of plant species and built numerous fountains and statues.

Le Corbusier produced the sketches and plans. The reinforced concrete edifice is topped by a capital that itself forms a terrace. A glazed gazebo provides a panoramic view of the surrounding area. It has also been listed as a Monument Historique since July 3, 2006, along with the park, greenhouses and statuary of the Domaine de Chavat, which required major restoration work in 2023 before it could be opened to the public.

En 1917, François Thévenot, industrial de Burdeos, ofreció a Charles-Edouard Jeanneret, que aún no había adoptado su seudónimo, la oportunidad de realizar sus primeros trabajos en hormigón armado en Francia. Encargó a Jeanneret el diseño de una torre de agua para abastecer la finca de Chavat, donde reunió una gran variedad de especies vegetales y construyó numerosas fuentes y estatuas.

Le Corbusier dibujó los bocetos y planos. El edificio de hormigón armado está rematado por un capitel que a su vez forma una terraza. Un mirador acristalado ofrece una vista panorámica de los alrededores. Desde el 3 de julio de 2006, está catalogado como Monumento Histórico, junto con el parque, los invernaderos y la estatuaria del Domaine de Chavat, que necesitará importantes obras de restauración en 2023 antes de poder abrirse al público.

1917 bot François Thévenot, ein Industrieller aus Bordeaux, Charles-Edouard Jeanneret, der sein Pseudonym noch nicht angenommen hatte, die Möglichkeit, sein erstes Werk aus Stahlbeton in Frankreich zu realisieren. Er beauftragte ihn mit dem Entwurf eines Wasserturms für die Versorgung des Landgutes Chavat, wo er eine große Vielfalt an Pflanzenarten zusammenstellte und zahlreiche Brunnen und Statuen errichten ließ.

Le Corbusier fertigte die Skizzen und Pläne an. Das Gebäude aus Stahlbeton wird von einem Zelt überdacht, das wiederum als Terrasse gestaltet ist. Eine verglaste Gloriette durchbricht das Gebäude, um einen Panoramablick auf die Umgebung zu ermöglichen. Seit dem 3. Juli 2006 ist es zusammen mit dem Park, den Gewächshäusern und den Statuen der Domaine de Chavat als historisches Monument klassifiziert.

