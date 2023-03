15ème nuit de la chouette à Hadancourt le Haut Clocher château d’eau de Levemont Hadancourt-le-Haut-Clocher Catégories d’Évènement: Hadancourt-le-Haut-Clocher

15ème nuit de la chouette à Hadancourt le Haut Clocher château d’eau de Levemont, 18 mars 2023, Hadancourt-le-Haut-Clocher. 15ème nuit de la chouette à Hadancourt le Haut Clocher Samedi 18 mars, 20h00 château d’eau de Levemont sur inscription Dans le cadre de la 15ème nuit de la chouette, Claude vous invite à Hadancourt le Haut Clocher pour une présentation en salle des rapaces nocturnes suivi d’un échange questions-réponses et d’une sortie de nuit pour rechercher les rapaces. RDV au château d’eau de Levemont. Penser à prendre des vêtements chauds et une lampe (de poche, frontale…). château d’eau de Levemont hadancourt le haut clocher Hadancourt-le-Haut-Clocher 60240 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06-88-21-99-63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

