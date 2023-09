Cet évènement est passé Apprenez tout de la distribution de l’eau depuis le sommet de ce château d’eau Château d’eau de Léguevin Léguevin Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Léguevin Apprenez tout de la distribution de l’eau depuis le sommet de ce château d’eau Château d’eau de Léguevin Léguevin, 16 septembre 2023, Léguevin. Apprenez tout de la distribution de l’eau depuis le sommet de ce château d’eau Samedi 16 septembre, 09h00 Château d’eau de Léguevin Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 8 personnes par groupes, toutes les heures. Âge minimal requis : 7 ans. Avec un personnel de Veolia, découvrez le château d’eau de Léguevin lors d’une visite guidée. Vous y trouverez des explications sur la distribution de l’eau et aurez un accès à un panorama sur la commune. Château d’eau de Léguevin Avenue de Bouconne, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Lasserre Haute-Garonne Occitanie 05 62 13 01 70 Château d’eau de Léguevin. Distribution de l’eau potable. Panorama. Parking sur site. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

