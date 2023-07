Visite du chateau d’eau de Carvin Château d’eau de Carvin Carvin Catégories d’Évènement: Carvin

Pas-de-Calais Visite du chateau d’eau de Carvin Château d’eau de Carvin Carvin, 16 septembre 2023, Carvin. Visite du chateau d’eau de Carvin Samedi 16 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 Château d’eau de Carvin Visites limitées à 20 personnes par session Venez découvrir le fonctionnement d’un château d’eau et le service de distribution d’eau de votre commune. L’occasion également de découvrir le plan d’actions anti-eaux rousses, déjà en cours à Oignies et qui sera mené à Carvin début 2024 Château d’eau de Carvin Carvin, 220 rue du Marais Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://evdr.co/v2rf0w https://evdr.co/v2rf0w Venez découvrir le fonctionnement d’un château d’eau et le service de distribution d’eau de votre commune. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:15:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00 Veolia Détails Catégories d’Évènement: Carvin, Pas-de-Calais Autres Lieu Château d'eau de Carvin Adresse Carvin, 220 rue du Marais Ville Carvin Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Château d'eau de Carvin Carvin

Château d'eau de Carvin Carvin Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carvin/