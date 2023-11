Château de Vouilly, sous l’ombre d’un secret Château de Vouilly Isigny-sur-Mer, 1 juin 2024, Isigny-sur-Mer.

Isigny-sur-Mer,Calvados

Durant l’été 1944, le château de Vouilly (près d’Isigny) accueillait des soldats pas comme les autres.

Des soldats sans armes. Il s’agissait des correspondants de guerre et photographes de presse américains envoyés en France. Leur mission était de raconter la guerre aux familles des soldats partis se battre. Parmi ces femmes et ces hommes, des noms illustres, Capa, Hemingway, Lee Miller …

La famille Hamel, propriétaire des lieux, vous ouvrira les portes et, assistée par des passionnés d’histoire, vous présentera une exposition en 4 parties :

– Les correspondants de guerre US

– Sous la plume des GI, les lettres de nos libérateurs

– Les artistes des barbelés-prisonniers de guerre

– Un artiste peint la guerre

(Sans réservation).

Vendredi 2024-06-01 fin : 2024-06-09 . .

Château de Vouilly

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie



During the summer of 1944, the château de Vouilly (near Isigny) was home to soldiers like no other.

Unarmed soldiers. They were American war correspondents and press photographers sent to France. Their mission was to tell the story of the war to the families of soldiers who had left to fight. These men and women included such illustrious names as Capa, Hemingway and Lee Miller…

The Hamel family, owners of the premises, will open the doors and, assisted by history buffs, present a 4-part exhibition:

– US war correspondents

– From the pen of the GIs, letters from our liberators

– Barbed wire artists – prisoners of war

– An artist paints war

(Without reservation)

Durante el verano de 1944, el castillo de Vouilly (cerca de Isigny) albergó soldados como ningún otro.

Soldados desarmados. Eran corresponsales de guerra y fotógrafos de prensa estadounidenses enviados a Francia. Su misión era contar la historia de la guerra a las familias de los soldados que habían partido a luchar. Entre estos hombres y mujeres figuraban nombres tan ilustres como Capa, Hemingway y Lee Miller.

La familia Hamel, propietaria del local, le abrirá las puertas y, ayudada por aficionados a la historia, presentará una exposición en 4 partes:

– Corresponsales de guerra estadounidenses

– De la pluma de los GI, cartas de nuestros libertadores

– Artistas de la alambrada: prisioneros de guerra

– Un artista pinta la guerra

(Sin reservas)

Im Sommer 1944 beherbergte das Schloss von Vouilly (in der Nähe von Isigny) Soldaten, die nicht wie andere waren.

Es waren Soldaten ohne Waffen. Es handelte sich um amerikanische Kriegsberichterstatter und Pressefotografen, die nach Frankreich geschickt worden waren. Ihre Aufgabe war es, den Familien der Soldaten, die in den Krieg gezogen waren, vom Krieg zu berichten. Unter diesen Frauen und Männern befanden sich berühmte Namen wie Capa, Hemingway, Lee Miller …

Die Familie Hamel, die Eigentümerin des Geländes, öffnet Ihnen die Türen und zeigt Ihnen, unterstützt von Geschichtsinteressierten, eine Ausstellung in vier Teilen:

– Die US-Kriegsberichterstatter

– Aus der Feder der GIs, die Briefe unserer Befreier

– Die Künstler des Stacheldrahts – Kriegsgefangene

– Ein Künstler malt den Krieg

(Ohne Reservierung)

