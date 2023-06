Atelier nature : cherche et trouve ! Château de Voltaire Ferney-Voltaire Ferney-Voltaire Catégories d’Évènement: Ain

FERNEY VOLTAIRE Atelier nature : cherche et trouve ! Château de Voltaire Ferney-Voltaire, 3 juin 2023, Ferney-Voltaire. Atelier nature : cherche et trouve ! 3 et 4 juin Château de Voltaire Le parc du château est un refuge pour la biodiversité. Avec l’aide du jardinier, apprenez à découvrir et observer leur habitat, lors d’une chasse au trésor dans le parc ! Activité en autonomie. Munissez-vous de crayons et supports d’écriture ! Château de Voltaire Allée du château, 01210 Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ferney-Voltaire 01210 Moëns Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 40 53 21 https://www.chateau-ferney-voltaire.fr http://chateau-ferney-voltaire.fr;https://www.facebook.com/ChateaudeVoltaire/ Le château de Voltaire fut construit de 1758 à 1766. Le parc de 7 ha offre un panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc. Pour Voltaire, la construction du château, qui domine le site, est indissociable de l’aménagement de son parc. Il est donc aménagé simultanément et participe à sa mise en scène. Voltaire aime ses jardins qui pour lui forment le plus bel ornement du domaine. Il fait ménager des ouvertures dans la frondaison des arbres en contrebas de la terrasse pour dégager la vue sur les hauts sommets et fait cultiver vigne, potager et verger.

Depuis la restauration complète du château en 2018, un parcours de visite entièrement renouvelé est proposé aux visiteurs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

© Sophie Balaska / Château de Voltaire

