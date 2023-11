Et si le père Noël oubliait Noël Château de Voltaire à Ferney, 28 décembre 2023, .

Et si le père Noël oubliait Noël 28 et 29 décembre Château de Voltaire à Ferney

Contes et Histoires – Et si le Père Noël oubliait Noël

Le vendredi 29 décembre 2023 à 10h30 et 14h30

« Ce jour là c’était Noël et le père Noël avait l’impression d’avoir oublié quelque chose mais quoi?… La petite sorcière voulait faire un bisou au Père Noël mais où est-il ?

Ils avaient tout préparé à la maison, les chocolats , les guirlandes, les chaussons et pourtant quelque chose manquait… » »

Venez entendre ce drôle conte de Noël imaginée par la pétillante Caroline Castelli ! »

A partir de 4 ans

Château de Voltaire à Ferney 1, allée du Château 01210 Ferney-Voltaire https://www.chateau-ferney-voltaire.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-28T14:30:00+01:00 – 2023-12-28T15:30:00+01:00

2023-12-29T14:30:00+01:00 – 2023-12-29T15:30:00+01:00

© Philippe Bréard