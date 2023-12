Le Petit poussin et le louis d’Or Château de Voltaire à Ferney, 28 décembre 2023, .

Le Petit poussin et le louis d’Or 28 et 29 décembre Château de Voltaire à Ferney

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-28T10:30:00+01:00 – 2023-12-28T11:15:00+01:00

Fin : 2023-12-29T10:30:00+01:00 – 2023-12-29T11:15:00+01:00

Contes et Histoires – Le petit poussin et le louis d’or

Jeudi 28 et vendredi 29 décembre 2023 à 10h30

Caroline Castelli fait son grand retour avec « Le petit poussin et le louis d’Or » : plongez avec elle dans un conte familial alternant histoires et comptines pour terminer toute en douceur l’année ! Découvrez la grande histoire d’un tout petit poussin tout riquiqui mais tout courageux.

A partir de 3 ans

Château de Voltaire à Ferney 1, allée du Château 01210 Ferney-Voltaire https://www.chateau-ferney-voltaire.fr/