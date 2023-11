Chocolat de Noël Château de Voltaire à Ferney, 20 décembre 2023, .

Petits et grands sont invités, au château de Voltaire, à découvrir comment cette période était célébrée entre le XVIIIe et le début du XXe siècle. De Voltaire à la famille David-Lambert, chaque grand propriétaire de la demeure racontera ses fêtes de fin d’année à Ferney. A la suite de la visite, les médiatrices vous apprendront à réaliser de délicieux moulages en chocolat.

Le 20 décembre à 10h30 et 14h30.

Tarif : 10 euros par adulte, gratuit moins de 18 ans.

Sur réservation uniquement au 04 50 40 53 21 ou sur chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr site e-billetterie : https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2130761094630401566

