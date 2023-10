Voyage d’Italie Château de Voltaire à Ferney, 11 novembre 2023, .

dans le cadre de l’exposition « Voyage en Italie, sur les chemins buissonniers d’une collection de peintures et de dessins »

samedi 11 novembre 2023, 15h et 17h

Château de Voltaire, Ferney-Voltaire

Cavalli, Haendel, Carissimi, Melani, …

Francesca Giarini Dalhen, soprano

Cecilia Knudtsen, Viole de gambe

Aurélien Dubuis, Théorbe

Chateaubriand, de Staël, Goethe, Byron, …

Claire Verger, Eric Dalhen, récitants

François-Xavier Verger, conférencier

Embarquez pour le Grand Tour d’Italie, passage obligé de tout gentilhomme qui se respecte aux XVIIIe et XIXe siècle !

Un moment suspendu proposé dans le cadre de l’exposition « Voyage en Italie, sur les chemins buissonniers d’une collection de peintures et de dessins », accompagné des musiques de Cavalli, Haendel, Carissimi, Melani, Strozzi et d’autres encore, et des souvenirs de voyage de Chateaubriand, Goethe, De Staël, Byron, …

« L’homme se sent tellement passager, qu’il a toujours de l’émotion en présence de ce qui est immuable … »

Corinne ou l’Italie – Mme de Staël – 1807 – Livre IV, Rome

Sur réservation au 04 50 40 53 21 ou chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr

8€ et gratuit pour les -25 ans (UE),

PAM, demandeurs emploi,

Pass éducation et Geneva City Pass

Château de Voltaire

1, allée du Château

F – 01210 Ferney-Voltaire

Accès bus F arrêt « Ferney-Mairie »

