Citrouilles en goguette chez Voltaire ! Château de Voltaire à Ferney

l’approche d’Halloween, le château de Voltaire vous propose une journée d’activités où la citrouille sera déclinée sous toute ses formes. Le matin, de 10h30 à 12h30, réalisez votre lanterne d’Halloween en sculptant une citrouille puis à 14h, réalisez une délicieuse tarte à la citrouille !

Château de Voltaire, le 29 octobre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. Tarif : 11 euros par adulte accompagnateur, 6 euros par enfant.

Sur réservation uniquement

Contacts : téléphone 04 50 40 53 21, courriel chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr Château de Voltaire à Ferney 1, allée du Château 01210 Ferney-Voltaire

2023-10-29T10:30:00+01:00 – 2023-10-29T12:30:00+01:00

