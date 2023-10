Il était une fois l’Italie Château de Voltaire à Ferney, 20 avril 2023, .

Il était une fois l’Italie 20 avril – 30 décembre Château de Voltaire à Ferney

L’Italie a fait rêver artistes, poètes, romanciers, diplomates, soldats et commerçants depuis la Renaissance. À tel point que le voyage en Italie devint une étape de la formation de l’honnête homme du XVIIe au XIXe siècle.

Remontez le temps et embarquez à la suite de ces illustres prédécesseurs, pour votre « Grand Tour » d’Italie, passage obligé de tout gentilhomme et honnête femme qui se respecte. Partez avec notre médiateur pour une expérience esthétique et sensorielle au coeur de l’Italie du XVI au XVIIIe siècle !

Château de Voltaire à Ferney 1, allée du Château 01210 Ferney-Voltaire https://www.chateau-ferney-voltaire.fr/

