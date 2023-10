Voyage en Italie, sur les chemins buissonniers d’une collection de peintures et de dessins Château de Voltaire à Ferney, 3 février 2023, .

Après l’Espace des Augustins à Montauban, les châteaux de Villeneuve-Lembron et Gramont, l’abbaye de Moissac, cette émouvante exposition s’installe à Ferney, dans la demeure du plus grand philosophe des Lumières.

Cette année, remontez le temps et embarquez pour le Grand Tour d’Italie, passage obligé de tout gentilhomme qui se respecte au XVIIIe et XIXe siècle !

L’Italie a fait rêver artistes, poètes, romanciers, diplomates, soldats et commerçants depuis la Renaissance. À tel point que le voyage en Italie devint une étape obligée de la formation de l’honnête homme du XVIIe au XIXe siècle. L’exposition proposée invite à reprendre semblable chemin en suivant le rouge Pompéien, véritable fil d’Ariane de cette déambulation.

Au pied du Mont Jura et du Mont Blanc, à quelques kilomètres de la frontière suisse, le Château de Voltaire, parfait exemple du néo-classicisme, vous propose d’entreprendre votre « Grand Tour » à travers une collection de peintures du XVIe au XVIIIe siècle, dans une mise en scène poétique et raffinée du scénographe Jean-Louis Janin Daviet et sous le commissariat scientifique de deux historiens de l’art, l’une italienne, Anna Chiara Fontana, et l’autre français, François Marandet.

A travers ces fragiles traits de plume ou ces vigoureux coups de pinceaux s’expriment des artistes témoins de l’explosion créatrice qui jaillit de l’Italie de la Renaissance et de l’époque Baroque.

Par la mise en lumière de ces tableaux et de ces dessins, cette exposition s’attache à mettre en évidence les raisons de la fascination persistante pour le modèle italien et vous permettra de mieux comprendre comment et pourquoi cette contrée exerça dès le XVe siècle une influence aussi profonde que majeure sur les arts.

Parmi les oeuvres les plus remarquables : le portrait de « Salomé portant la tête de Saint-Jean-Baptiste », deux visions de « Saint Jérôme » traduisant la Bible avec des variations de lumières étonnantes ou encore l’exceptionnelle oeuvre « Annonciation »

Château de Voltaire à Ferney 1, allée du Château 01210 Ferney-Voltaire https://www.chateau-ferney-voltaire.fr/

