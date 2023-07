concert au château de Volhac Château de Volhac Coubon, 8 juillet 2023, Coubon.

Coubon,Haute-Loire

ELEVATION avec Le trio ARGIL qui propose un surprenant voyage musical et onirique dans les paysages et sur les mots de nos grands poètes romantiques.

Le concert sera suivi du traditionnel verre de l’amitié.

Réservation souhaitée (nombre de places limité)..

2023-07-08 18:30:00 fin : 2023-07-08 . EUR.

Château de Volhac Volhac

Coubon 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



ELEVATION with the ARGIL trio, offering a surprising musical and dreamlike journey through the landscapes and words of our great romantic poets.

The concert will be followed by the traditional « verre de l?amitié ».

Reservations essential (number of places limited).

ELEVACIÓN con el trío ARGIL, que propone un sorprendente viaje musical y onírico a través de los paisajes y las palabras de nuestros grandes poetas románticos.

El concierto irá seguido de la tradicional « verre de l’amitié ».

Se ruega reservar con antelación (las plazas son limitadas).

ELEVATION mit dem Trio ARGIL, das eine überraschende musikalische und traumhafte Reise durch die Landschaften und zu den Worten unserer großen romantischen Dichter vorschlägt.

Im Anschluss an das Konzert findet ein traditionelles Glas der Freundschaft statt.

Reservierung erwünscht (begrenzte Anzahl an Plätzen).

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay