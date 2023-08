Visite guidée du château de Vins sur Caramy château de Vins sur Caramy Vins-sur-Caramy Catégories d’Évènement: Var

Vins-sur-Caramy Visite guidée du château de Vins sur Caramy château de Vins sur Caramy Vins-sur-Caramy, 16 septembre 2023, Vins-sur-Caramy. Visite guidée du château de Vins sur Caramy Samedi 16 septembre, 11h00, 16h00 château de Vins sur Caramy 5 euros Avec un guide , découvrez l’histoire séculaire et contemporaine du château de Vins sur Caramy. château de Vins sur Caramy 83170 Vins-sur-Caramy Vins-sur-Caramy 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 72 50 40 https://chateaudevins.fr Un château renaissance en Provence verte .

A découvrir sa loggia, les terrasses , la cour d’honneur, salle de garde etc………. parking à proxipité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

