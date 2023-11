Contes et histoires : Noël au temps des fabliaux Château de Vincennes Vincennes Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vincennes Contes et histoires : Noël au temps des fabliaux Château de Vincennes Vincennes, 3 janvier 2024, Vincennes. Contes et histoires : Noël au temps des fabliaux 3 – 7 janvier 2024 Château de Vincennes À partir de 6 ans – 12,50 € pour les adultes et gratuit pour les – de 26 ans (UE) – Réservation en ligne sur www.chateau-de-vincennes.fr Dame Sibylle et Le Goupil vous proposent de fêter Noël avec eux le temps de quelques historiettes humoristiques de la fin du Moyen Âge.

Parmi ces histoires, les deux comédiens vous conteront « Le Dit du Buffet », qui vous entraîne dans un fabliau festif, se déroulant au cours d’un banquet très animé ! Tandis que « Le Jeu du Berger », histoire extraite d’un Mystère authentique, rappellera à tout un chacun que même au Moyen Âge, on savait célébrer la Nativité avec humour. Château de Vincennes Vincennes Vincennes 94300 Vignerons Val-de-Marne Île-de-France 0148083120 https://www.chateau-de-vincennes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-de-vincennes.fr/agenda/contes-et-histoires »}] L’entrée au château se fait par la Tour des salves (cour des maréchaux), à 5mn à pied de la sortie de métro 1 « Château de Vincennes » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T14:30:00+01:00 – 2024-01-03T15:10:00+01:00

2024-01-03T14:30:00+01:00 – 2024-01-03T15:10:00+01:00

2024-01-07T16:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:40:00+01:00

